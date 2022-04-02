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أعلن المخرج مجدي الهواري، الانتهاء من أعمال مسلسل «دائماً عامر» بنسبة تفوق الـ70%، فيما تُجرى حاليًّا أعمال المونتاج.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة «ON»: «المسلسل يتناول مشكلات كتيرة في بيوتنا تتعلق بالمدارس الناشيونال والإنتر ناشيونال ودي قصة موجودة في كل بيت والصراع بين نوعي المدارس».

وتابع: «معانا وجوه شابة سواء على مستوى الطلبة في المدرستين بنوعيها بالإضافة إلى نجوم كبار مثل لبلبة ومصطفى شعبان وعمرو عبد الجليل وصلاح عبد الله ومحمد ثروت.. كل هؤلاء النجوم الكبار احتضنوا هؤلاء الشباب».

وكشف أنه أجرى اتصالاً مع الفنان مصطفى شعبان الذي عبّر عن إعجابه بالشباب الطلبة في العمل: «قالي فيه شباب واعد وجيل جديد يقدر يعبر عن مشاكله في الأعمال الدرامية».