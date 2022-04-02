 الهواري: أنهينا 70% من «دائما عامر».. والمسلسل يتناول مشكلات كثيرة في بيوتنا - بوابة الشروق
السبت 2 أبريل 2022 1:53 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو الأفضل لمستقبل الجهاز الفني لمنتخب مصر؟
النتـائـج تصويت

الهواري: أنهينا 70% من «دائما عامر».. والمسلسل يتناول مشكلات كثيرة في بيوتنا

مسلسل دايما عامر
مسلسل دايما عامر
مصطفى الجداوي
نشر في: السبت 2 أبريل 2022 - 1:41 ص | آخر تحديث: السبت 2 أبريل 2022 - 1:41 ص

أعلن المخرج مجدي الهواري، الانتهاء من أعمال مسلسل «دائماً عامر» بنسبة تفوق الـ70%، فيما تُجرى حاليًّا أعمال المونتاج.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة «ON»: «المسلسل يتناول مشكلات كتيرة في بيوتنا تتعلق بالمدارس الناشيونال والإنتر ناشيونال ودي قصة موجودة في كل بيت والصراع بين نوعي المدارس».

وتابع: «معانا وجوه شابة سواء على مستوى الطلبة في المدرستين بنوعيها بالإضافة إلى نجوم كبار مثل لبلبة ومصطفى شعبان وعمرو عبد الجليل وصلاح عبد الله ومحمد ثروت.. كل هؤلاء النجوم الكبار احتضنوا هؤلاء الشباب».

وكشف أنه أجرى اتصالاً مع الفنان مصطفى شعبان الذي عبّر عن إعجابه بالشباب الطلبة في العمل: «قالي فيه شباب واعد وجيل جديد يقدر يعبر عن مشاكله في الأعمال الدرامية».

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك