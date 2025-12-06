إنزاجي يرسم ملامح المرحلة المقبلة للهلال بمعسكر العين

يتجه فريق الهلال السعودي غدًا الأحد إلى مدينة العين الإماراتية عبر طائرة خاصة، لإقامة معسكر خارجي خلال فترة التوقف الدولية الحالية، بالتزامن مع مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس العرب المقامة في الدوحة.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، اضطر الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للهلال، إلى الاستعانة بعدد من لاعبي فريق الشباب لتعويض النقص العددي الناتج عن انضمام الدوليين إلى معسكر الأخضر المشارك في البطولة.

وأشارت الصحيفة إلى أن إنزاجي لا يكتفي بسد النقص فحسب، بل يهدف أيضًا إلى تقييم مستويات العناصر الشابة عن قرب، تمهيدًا لاحتمال تصعيد بعضهم إلى الفريق الأول خلال الفترة المقبلة.

ويغيب عن الهلال في هذه الفترة ثمانية لاعبين دوليين هم: محمد الربيعي، متعب الحربي، ناصر الدوسري، محمد كنو، سالم الدوسري، عبد الله رديف، وعبد الله الحمدان.

ومن المقرر أن يشهد معسكر الهلال في العين عددًا من الحصص التدريبية المكثفة، إضافة إلى خوض مباراة ودية أمام المحرق البحريني يوم السبت 13 ديسمبر الجاري، في إطار استعدادات الفريق لاستحقاقات النصف الثاني من الموسم.