مقتل شاب على يد شقيقه في مطاي بالمنيا

قتل شاب شقيقه بطعنة نافذة في الصدر، بعدما نشبت مشاجرة بينهما على الميراث، حسب التحريات الأولية، فقرر الأول أن ينهي حياة أخيه.

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا، إخطاراً بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، بوقوع مشاجرة بين طرفين بشارع محطة الكهرباء بجوار مسجد أبو بكر بمدينة مطاي، ووجود قتيل.

انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الجريمة، وتبين وقوع مشاجرة بسبب خلافات على توزيع الميراث، مما أسفر عن مقتل "ع.ع.ا" 25 عاما، مقيم بمدينة مطاي، إثر إصابته بطعنة نافذة بالصدر بسلاح أبيض "سكين"، وأن المتهم شقيقه "ا.ع.ا"، وجرى إلقاء القبض عليه.

حُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق، وجرى إيداع الجثة في مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة.