القسام تنتشل جثة الضابط الإسرائيلي هدار غولدن من رفح

أعلن مصدر قيادي في كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن الكتائب انتشلت اليوم السبت جثة الضابط الإسرائيلي هدار غولدن من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأضاف المصدر لقناة الجزيرة أن عملية الانتشال أسفرت أيضًا عن انتشال جثامين 6 شهداء من مكان العثور على جثة غولدن.

وفي وقت سابق اليوم، دخل فريق من الصليب الأحمر الدولي برفقة عناصر من كتائب القسام إلى حي تل السلطان غربي مدينة رفح للبحث عن جثة جندي إسرائيلي، وفق ما أفادت وكالة معا الفلسطينية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الحي يقع ضمن منطقة تخضع للسيطرة الإسرائيلية.

وكان ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق اليوم أنه تم التعرف على الجثة التي سلمتها كتائب القسام للصليب الأحمر أمس، بعد استكمال فحوص الطب الشرعي، مشيرًا إلى أن الجثة تعود لأسير إسرائيلي هو ليؤر رودايف، جندي احتياط قتل في كيبوتس بير يتسحاك يوم السابع من أكتوبر 2023.

ومنذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار في العاشر من أكتوبر الماضي، أفرجت حركة حماس عن 20 أسيرًا حيًّا، وسلمت جثث 21 من أصل 28، بينما لا تزال 6 جثث داخل القطاع وفق التقديرات الإسرائيلية.