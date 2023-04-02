حماس: هجوم الاحتلال على المعتكفين بالمسجد الأقصى سيكون له تداعيات

أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، اليوم الأحد، أن "هجوم الاحتلال على المعتكفين بالأقصى تجاوز لكل القيم والأعراف الإنسانية، وأن العدوان على المسجد الأقصى، سيكون له تداعيات خارج وداخل فلسطين".



ونقلت وكالة "شهاب" للأنباء الفلسطينية اليوم عن قاسم قوله إن "الهجوم على المعتكفين في المصلى القبلي تعبير عن عقلية صهيونية إرهابية"، مبينًا أن "الاحتلال واهم بأنه يستطيع منع شعبنا من الرباط والاعتكاف بالأقصى".



وأشار إلى أن "كل من يضيق على المقدسيين، هو شريك مع الاحتلال في منع المرابطين من الاعتكاف"، مشددًا على أن "الشعب الفلسطيني مستعد أن يدفع من دمه دفاعًا عن المسجد الأقصى".



ونوه قاسم أن "عدوان الاحتلال على المصلين بالأقصى يفتح المجال أمام كل سيناريوهات التصعيد"، مؤكدًا أن "الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن تداعيات سلوكه الإجرامي بحق المعتكفين بالأقصى".



وأوضح قاسم أنه "في ظل التصعيد على المسجد الأقصى يصبح التطبيع مع الاحتلال أكثر إجرامًا، خاصة مع شن الاحتلال حربًا دينية مسعورة ضد المسجد الأقصى وهويته".



وكانت تقارير فلسطينية أفادت باقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، وإخراج المعتكفين منه عنوة، مشيرة إلى أن الشرطة الإسرائيلية واصلت فرض إجراءات مشددة على دخول المصلين لساحات الحرم.