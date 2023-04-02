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تأجيل دعوى جديدة من الفنانة زينة ضد الفنان أحمد عز لـ16 أبريل المقبل

نهاد القادوم
نشر في: الأحد 2 أبريل 2023 - 4:09 م | آخر تحديث: الأحد 2 أبريل 2023 - 4:09 م

قررت محكمة أسرة مدينة نصر تأجيل أولى جلسات دعوى الدفع أو الحبس المقامة من الفنانة زينة ضد الفنان أحمد عز عن متجمد أجر مسكن وحضانة بمبلغ قدره مليون و761 ألف جنيه إلى جلسة 16 ابريل الجاري وعرض التصالح علي الطرفين .

قدم محام الفنانة زينة، طلبًا إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة أسرة مدينة نصر، يحمل رقم 1215 لسنة 2023، وتتمثل في دعوى الدفع أو الحبس وطالب فيه بإلزام أحمد عز بدفع متجمد أجر مسكن وحضانة بمليون و761 ألف جنيه.

كانت محكمة الأسرة بمدينة نصر قضت سابقا بإلزام الفنان أحمد عز بدفع مبلغ يزيد عن 20 ألف جنيه استرليني كمصروفات دراسية لتوأم الفنانة زينة زين الدين وعز الدين.

وكانت محكمة الأمور الوقتية بأسرة مدينة نصر، قضت برفض الدعوى المقامة من الفنان أحمد عز، والتي يطالب فيها بتحويل طفليهما من المدرسة البريطانية إلى مدرسة أخرى مصاريفها أقل.


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