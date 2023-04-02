استمعت الدائرة رقم 34 بمحكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد السيد محجوب، اليوم الأحد، لمرافعة النيابة العامة، خلال ثاني جلسات القضية رقم 5973 جنايات ثانٍ الرمل، والتي يُحاكم فيها "ياسر.ع.ح"، 40 عامًا، أمين الشرطه؛ المتهم بقتل 7 أفراد من أسرتين: "أبنائه الـ3، وزوجته، وحماه، وحماته، وشقيقُها"، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل نجله الرابع.

وقال ممثل النيابة العامة خلال مرافعته: إن جريمة المتهم ليست فردية ولم تقتل رصاصاته أفرادًا فقط، وإنما ضربت المجتمع بأكمله في مقتل، حيث تمثل مأساة قد تحل بالخراب قيمه، بعدما فاقت شهواته كل أنواع المحرمات من "شطط فكري، وقتل، ومخدرات، وشذوذ" واتفق الشهود في التحقيقات على سوء مسلكه.

وخلال الجلسة خاطب المتهم هيئة المحامين الحاضرين عن المجني عليهم بعدم الحديث عن حقوق نجله المصاب، قائلا: "أنا هجيب حقهم" وخليكم في حربكم وراء التعويض، وذلك بعد اختلافهم أمام المحكمة ما بين الاهتمام بالدعوى الجنائية، أم الدعوى المدنية، فرد أفراد أسرة المجني عليهم "مش عايزين فلوس.. عايزين حق الدم"، ليعقب المتهم خليكم في الـ3 اللي يخصوكم فقط".

وكانت المحكمة بدأت أولى جلسات القضية داخل القاعة رقم 25 جنايات، بعضوية المستشارين: محمود عيسى سراج الدين، ومدحت عبد الكريم عبد العزيز، وسكرتير المحكمة، حسن عمر، وسط إجراءات أمنية مشددة، وبحضور أسرة المجني عليهم، والمحامين المدعين بالحق المدني، وشهود الواقعة من ضباط الشرطة الذين أجروا معاينة لموقع الحادث، والطب الشرعي، حيث استمعت لأقوالهم، وأقوال الطفل الوحيد الناجي في القضية.

وقررت النيابة إحالة القضية للمحكمة عقب سماع أقوال 13 شاهدًا، ومطالعة تقارير الطب الشرعي للمجني عليهم الـ7، وتقرير الكشف الطبي على الطفل المصاب، وتقارير الأدلة الجنائية لمسرح الجريمة، وتقرير فحص سلاح الميري المضبوط، ومقارنته بالفوارغ، وتقرير فحص تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في محيط الحادث.

وأظهرت التحقيقات أن المتهم كان على خلاف مع زوجته، وصل لحد الانفصال، وحاول قبل الحادث إعادتها، إلا أنها رفضت، بمساندة أسرتها؛ بدعوى سوء معاملته، فما كان منه إلا طلب دخول الحمام، وفور خروجه استل سلاحًا من حوزته، وأطلق أعيرة نارية على المجني عليهم، أُحصيت في 30 طلقة نارية تم جمعهم من أماكن متفرقة من الشقة، والتي أقامت فيها الزوجة رفقة أسرتها لمدة 15 يومًا قبل الحادث.

وظهر من معاينة النيابة العامة أن الشقة الكائنة في الطابق الثاني بعقار مكون من دور أرضي و5 طوابق علوية، بها 7 جثث "2 في الصالة، و2 في المطبخ، و3 في غرفة النوم "أطفال أحدهم أنثى مسجاة على وجهها في الأرض، والولدين على السرير".

والقتلى هم: "أسر.ي.ع" عامين، وشقيقتيه "وعد" 3 أعوام، و"أسيل" 4 أعوام، والـ3 أبناء المتهم وسدد لهم طلقات نارية في الصدر، بجانب قتل زوجته "نورهان.م.ا"، و"محمد.ال.ح"، حماه، و"سماح.س.ا"، حماته، و"أحمد.م.ال" شقيق الزوجة مصاب بـ13 طلقة نارية في صالة الاستقبال.

والمصاب "ياسين.ي.ع"، 6 أعوام، تعرض لطلقات نارية مُحدثة فتحات دخول متعددة في الكتف الأيسر ناحية الصدر، وطلقتين بالفخذ الأيسر كل منها 1*3 سنتيمتر، دون وجود فتحات خروج، وتم نقله إلى لمستشفى خاص، ومنه إلى طوارئ الجراحة بالمستشفى الجامعي.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ الرمل، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، حول بلاغًا من الأهالي بمقتل 7 أشخاص وإصابة طفل، داخل شقة سكنية في شارع الكرامة، المتفرع من شارع الترعة المردومة، منطقة أبو سليمان، شرقي المحافظة.