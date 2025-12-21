حكايات الكان 2025 | المغرب يبحث عن حلم غائب منذ نصف قرن وتكرار إنجاز «بابا»

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تنطلق، اليوم الأحد، صافرة البداية لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025، التي تحتضنها المملكة المغربية، إيذانًا ببدء العرس الكروي الأكبر في القارة السمراء.

وفي إطار سلسلة «حكايات الكان 2025»، نسلّط الضوء على المنتخبات المشاركة، عبر رصد أرقامها التاريخية وإنجازاتها وطموحاتها، وتكون البداية مع مباراة الافتتاح التي تجمع بين منتخب المغرب، صاحب الأرض والجمهور، ونظيره منتخب جزر القمر.

أرقام منتخب المغرب في أمم أفريقيا

يخوض منتخب المغرب النهائيات القارية للمرة العشرين في تاريخه، والخامسة على التوالي، كما يستضيف البطولة للمرة الثانية بعد نسخة 1988.

وخلال 19 مشاركة سابقة، لعب «أسود الأطلس» 74 مباراة، حققوا خلالها:

29 فوزًا

25 تعادلًا

20 خسارة

وسجل المنتخب المغربي 87 هدفًا، مقابل 66 هدفًا استقبلتها شباكه.

وجاء أكبر انتصار بنتيجة 5-1 أمام ناميبيا في نسخة 2008، بينما كانت أقسى هزيمة بالخسارة 0-3 أمام أوغندا في نسخة 1978.

إنجازات «أسود الأطلس»

التتويج باللقب مرة واحدة عام 1976 في إثيوبيا.

الوصافة مرة واحدة عام 2004 بعد الخسارة أمام تونس في النهائي.

المركز الثالث في نسخة 1980.

المركز الرابع في نسختي 1986 و1988.

وودّع المنتخب البطولة عبر:

ربع النهائي: 3 مرات

دور الـ16: مرتين

دور المجموعات: 9 مرات

وكان آخر غياب عن النهائيات في نسخة 2015، فيما بلغت أطول سلسلة مشاركات متتالية 6 نسخ بين عامي 1998 و2008.

حلم غائب منذ نصف قرن

يدخل منتخب المغرب نسخة 2025 مدفوعًا بعاملي الأرض والجمهور، باحثًا عن اللقب الغائب منذ نحو 50 عامًا، أملًا في التتويج الثاني بتاريخ مشاركاته القارية.

تكرار إنجاز «بابا»

في 14 مارس 1976، وتحديدًا في الدقيقة 88 من مواجهة المغرب وغينيا في الدور النهائي للبطولة، سجّل أحمد مكروح الشهير بـ«بابا» هدف التعادل الذي منح «أسود الأطلس» أول لقب قاري في تاريخهم.

وأقيمت النسخة آنذاك بنظام المجموعة النهائية، ليحسم المنتخب المغربي اللقب التاريخي، الذي ظل الوحيد في سجله بأمم أفريقيا حتى الآن، رغم تعاقب أجيال مدججة بالنجوم ومرور الجماهير بسلسلة من خيبات الأمل.

عوامل القوة لدى المغرب

يرتكز طموح المنتخب المغربي في نسخة 2025 على عدة عوامل أبرزها:

اللعب على الأرض ووسط دعم جماهيري كبير.

امتلاك قائمة تضم نجومًا محترفين في كبرى الدوريات الأوروبية.

تصدر التصنيف الأفريقي واحتلال المركز 11 عالميًا في آخر تصنيف للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)

أبرز نجوم منتخب المغرب

تتجه الأنظار إلى عدد من الأسماء البارزة، أبرزها:

أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان) – المتوج بالكرة الذهبية الأفريقية 2025.

إبراهيم دياز (ريال مدريد).

نصير مزراوي (مانشستر يونايتد).

يوسف النصيري (فنربخشة).

إسماعيل صيباري (آيندهوفن).

إلياس أخوماش (فياريال).

بلال الخنوس (شتوتجارت).

قائمة منتخب المغرب في البطولة

حراسة المرمى:

ياسين بونو (الهلال السعودي) – منير المحمدي (نهضة بركان) – المهدي لحرار (الرجاء).

الدفاع:

نايف أكرد (مارسيليا) – غانم سايس (السد القطري) – نصير مزراوي (مانشستر يونايتد) – أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان) – محمد الشيبي (بيراميدز) – جواد الياميق (النجمة السعودي) – أنس صلاح الدين (آيندهوفن) – عبد الحميد آيت بودلال (رين) – آدم ماسينا (تورينو).

الوسط:

عز الدين أوناحي (جيرونا) – سفيان أمرابط (ريال بيتيس) – بلال الخنوس (ليستر سيتي) – إسماعيل صيباري (آيندهوفن) – إلياس بنصغير (باير ليفركوزن) – نائل العيناوي (روما) – أسامة تيرغالين (فينورد).

الهجوم:

يوسف النصيري (فنربخشة) – سفيان رحيمي (العين) – أيوب الكعبي (أولمبياكوس) – عبد الصمد الزلزولي (ريال بيتيس) – إبراهيم دياز (ريال مدريد) – إلياس أخوماش (فياريال) – شمس الدين الطالبي (سندرلاند).

البدلاء:

يوسف بالعمري (الرجاء) – حمزة إجمان (ليل الفرنسي).

مجموعة المغرب ومواعيد مبارياته

يتواجد منتخب المغرب في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات:

مالي – زامبيا – جزر القمر.

ويخوض مبارياته على النحو التالي:

21 ديسمبر: المغرب × جزر القمر

26 ديسمبر: المغرب × مالي

29 ديسمبر: المغرب × زامبيا

ويبقى السؤال المطروح: هل ينجح «أسود الأطلس» في إعادة كتابة التاريخ وتكرار إنجاز «بابا» بعد نصف قرن من الانتظار؟