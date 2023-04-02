يشهد جناح دار الشروق بمعرض رمضان للكتاب بالدوحة، حفل توقيع رواية "حكاية السيدة التي سقطت في الحفرة"، للكاتبة إيناس حليم، وذلك مساء يوم الإثنين المقبل.

ينطلق حفل التوقيع في جناح Zone 3- S13، بمقر درب الساعي بمنطقة أم صلال في قطر، وذلكزفي تمام الساعة الثامنة ونصف.

وكانت قد دشنت دولة قطر، الخميس الماضي، النسخة الثانية من معرض رمضان للكتاب، وذلك في مقر درب الساعي بمنطقة أم صلال، بمشاركة 79 دار نشر ومكتبة من داخل وخارج قطر.

ويشهد المعرض حفل توقيع رواية إيناس حليم، الصادرة عن دار الشروق، "حكاية السيدة التي سقطت في الحفرة"، والتي نقرأ من أجوائها: بدءًا من لُغز شَغَل مدينة الإسكندرية لسنوات؛ لُغز الحفرة التي انفتحت فجأة في شارع «النبي دانيال» وابتلعت فتاة تتأبط ذراع خطيبها فاختفت ولم يُعثر لها على أثر، تخوض بطلة الرواية رحلة البحث عن حقيقة ذلك اللغز وحقيقة الفتاة التي اختفى تاريخها تمامًا أو يكاد.

وبالتوازي مع تلك الرحلة التي تتتبع البطلة خلالها خطوات الفتاة المنسية لتكتب رواية، يمتد هاجسها بالتقصي إلى تأملات حول فكرة الحياة والموت والحب والوجود، عالقةً داخل دائرة لُغزها، ناسجةً من ذلك التعلق حكايتها الخاصة وحكايات عن عائلتها وأخرى تخصُّ سكان المدينة.

يشار إلى أن إيناس حليم، كاتبة من مواليد الإسكندرية 1983، تخرجت في كلية الهندسة، صدرت لها مجموعة قصصية بعنوان «يحدث صباحًا» عام 2013، و«تحت السرير» مجموعة بورتريهات بالعامية المصرية عام 2014 والتي فازت بمنحة مؤسسة المورد الثقافي. حصلت على جوائز في القصة القصيرة، ونُشرت لها نصوص ومقالات في عدد من الصحف والمجلات.