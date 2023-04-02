إندونيسيا تجري عمليات تفتيش على البؤر الساخنة لتهريب البشر

أعلنت وزارة تنسيق الشؤون السياسية والقانونية والأمنية الإندونيسية عن إجراء عمليات تفتيش في العديد من المناطق التي تم تحديدها على إنها "بؤر ساخنة" لجرائم تهريب البشر يوم الأربعاء المقبل.

وذكر وزير تنسيق الشؤون السياسية والقانونية والأمنية الإندونيسي، محفوظ محمد أن طريقة عمل المهربين غير آدمية نظرا لأنهم لم يجندوا فقط العمال المهاجرين الإندونيسيين، بشكل غير قانوني وجعلهم عبيدا، لكن أيضا هؤلاء الذين أصيبوا بالإعياء وهم في الطريق، تم تركهم لسبيلهم في البحر على متن قوارب، طبقا لما ذكرته وكالة "انتارا نيوز" الإندونيسية للأنباء اليوم الأحد.

وبالتالي، يستمر تعزيز المراقبة ويتم تشديد تطبيق القانون لضمان عدم تكرار نفس الجريمة.

ولم يستبعد محفوظ احتمال أن يكون المهربون، قد أغرقوا عن عمد قوارب تحمل عمالا مهاجرين، وفقا لما أبلغ عنه رئيس هيئة "حماية العمال المهاجرين" الإندونيسية، بيني رحمضاني.

وكانت وسائل إعلام محلية قد نقلت عن رحمضاني قوله أمس الأول الجمعة إن تحقيقا أجرته الهيئة توصل إلى أن واحدا من القوارب الأربعة، التي استخدمها المهربون غرق في المياه بإقليم "جوهر" الماليزي، في 15 ديسمبر 2021، لإخفائه عن السلطات الماليزية والإندونيسية.