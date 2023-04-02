ضبط المتهمين بإلقاء أكياس مياه على قائدي السيارات في بورسعيد

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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين بإلقاء أكياس مياه على قائدي السيارات ببورسعيد.

جاء ذلك عقب رصد تداول مقطع فيديو عبر أحد المواقع الإخبارية الإلكترونية يتضمن قيام بعض الأشخاص بإلقاء أكياس من المياه على المارة بمحافظة بورسعيد.

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 30 مارس الماضي تبلغ لقسم شرطة العرب بمديرية أمن بورسعيد من (سائق) بقيام أحد الأشخاص بإلقاء أكياس مياه "مجمدة" على سيارته حال قيادته لها بدائرة القسم؛ ما أدى إلى كسر الزجاج الأمامى للسيارة.

أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة وتبين أنهم 5 أشخاص- لإثنين منهم معلومات جنائية- وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة بقصد اللهو والمزاح.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.