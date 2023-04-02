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بوتين: روسيا وبيلاروس تنسقان الجهود الدولية وفي مجالي الدفاع والأمن

أ ش أ
نشر في: الأحد 2 أبريل 2023 - 12:41 م | آخر تحديث: الأحد 2 أبريل 2023 - 12:41 م
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أن روسيا وبيلاروس تنسقان جهودهما بشكل فعال على الساحة الدولية وفي مجالي الدفاع والأمن، وذلك رغم ضغوط العقوبات غير المسبوقة.

وشدد بوتين- في برقية التهنئة التي وجهها إلى نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو؛ بمناسبة يوم وحدة شعبي روسيا وبيلاروس- على نجاح البلدين في تنفيذ برامج تهدف إلى تعزيز السيادة الاقتصادية المالية والعلمية والتكنولوجية لروسيا وبيلاروس، وذلك حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم".

وأشار إلى أن البلدين يوسعان التعاون في جميع الاتجاهات استنادا إلى تقاليد الصداقة وحسن الجوار التي تربط شعبي البلدين، لافتا إلى أنهما يعملان على الارتقاء بالآليات المتعلقة بدولة الاتحاد بين روسيا وبيلاروس.

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