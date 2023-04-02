يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأحد، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس بارد على أغلب الأنحاء.



أما عن الظواهر الجوية، فتتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.. وتنشط الرياح على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية علي فترات متقطعة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1,5 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:-



العظمى الصغرى

القاهرة 27 15

العاصمة الإدارية 27 15

6 أكتوبر 27 14

بنهــا 27 15

دمنهور 26 15

وادى النطرون 26 14

كفر الشيخ 26 15

المنصورة 26 14

الزقازيق 27 15

شبين الكوم 27 15

طنطا 26 15

دمياط 23 14

بورسعيد 24 14

الإسماعيلية 28 13

السويس 27 13

العريش 25 14

رفح 24 13

رأس سدر 27 14

نخل 25 08

كاترين 22 06

الطور 26 16

طابا 25 14

شرم الشيخ 27 17

الإسكندرية 25 14

العلمين الجديدة 25 13

مطروح 26 13

السلوم 26 13

سيوة 27 12

رأس غارب 26 14

الغردقة 27 16

سفاجا 26 15

مرسى علم 26 16

شلاتين 28 18

حلايب 25 17

أبو رماد 24 16

رأس حدربة 27 17

الفيوم 27 13

بني سويف 27 12

المنيا 27 12

أسيوط 28 13

سوهاج 28 13

قنا 29 15

الأقصر 30 16

أسوان 30 16

الوادى الجديد 30 14

أبوسمبل 29 16