ارتفاع جديد لأسعار الذهب عالميا مع زيادة الطلب على الملاذ الآمن

أنهت أسعار العقود الآجلة للذهب تعاملات اليوم الثلاثاء، بارتفاع جديد في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية التي تعزز جاذبية المعدن الأصفر كملاذ استثمار آمن، إلى جانب تراجع الدولار أمام العملات الرئيسية.

وتراجع مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية إلى 68ر104 نقطة قبل أن يسترد جزءا من خسائره ليسجل 80ر104 نقطة بانخفاض نسبته 2ر0% عن مستواه أمس.

وارتفع سعر المعدن الأصفر بمقدار 70ر24 دولار إلى 2470 دولار للأوقية تسليم حزيران/يونيو المقبل، ليواصل ارتفاعه لليوم السادس على التوالي.

كما ارتفع سعر الفضة بمقدار 850ر0 دولار إلى 923ر25 دولار للأوقية تسليم مايو المقبل، وارتفع سعر النحاس بمقدار 0220ر0 دولار إلى 0705ر4 دولار للرطل تسليم مايو المقبل.

ويأتي ذلك في حين تصاعدت التوترات في الشرق الأوسط بعد قصف مبنى تابع للسفارة الإيرانية في دمشق مما أدى إلى مقتل عدد من كبار القادة العسكريين والدبلوماسيين الإيرانيين، وتعهد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بالانتقام من إسرائيل ردا على هذا الهجوم.

وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية، ذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن الطلب على إنتاج المصانع في الولايات المتحدة ارتفع خلال فبراير الماضي بنسبة 4ر1% مقارنة بالشهر السابق، بعد تراجعه خلال يناير الماضي بنسبة 8ر3% وفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون ارتفاع الطلب خلال فبراير بنسبة 1% بعد تراجعه بنسبة 6ر3% خلال يناير وفقا للبيانات الأولية.

وذكرت الوزارة أن الطلب على السلع المعمرة ارتفع بنسبة 3ر1% في حين ارتفع الطلب على السلع غير المعمرة بنسبة 6ر1%.