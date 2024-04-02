الأونروا: 176 موظفا أمميا قتلوا في غزة رغم إبلاغنا الاحتلال بتحركاتنا

قال المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» عدنان أبو حسنة، إنّ الوكالة تقدم لسلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح ومساء كل يوم، إحداثيات مراكزها ومؤسساتها ومواقع تحرك عرباتها.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة الحدث، اليوم الثلاثاء، أن عربات الوكالة تتحرك بمعرفة الجانب الإسرائيلي، لكن على الرغم من ذلك فهناك 160 مركزا ومدرسة للأونروا أصيبت بأضرار بين جسيمة ومتوسطة عبر استهداف مباشر أو غير مباشر.

وأشار إلى أن هناك 176 موظفًا أمميًّا يتبعون وكالة الأونروا استشهدوا في غزة، وهو رقم مُرشح لأنْ يتزايد بصورة كبيرة.

ولفت إلى أنّ إسرائيل خرجت واعتذرت في أكثر من مناسبة، لكن لا يتم إجراء تحقيقات فيما يتم ارتكابه على الأرض.

وكانت منظمة المطبخ العالمي المركزي، قد أعلنت أن مواطنين من أستراليا وبريطانيا وبولندا كانوا ضمن السبعة الذين فقدوا حياتهم بفعل غارة جوية إسرائيلية في منطقة وسط قطاع غزة، يوم الاثنين الماضي.

و"المطبخ العالمي" تعتبر من المنظمات الإغاثية التي تقدم وجبات طازجة استجابة للأزمات الإنسانية والمناخية والمجتمعية.

تهدف المنظمة إلى توفير الطعام والمساعدة الغذائية في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية حول العالم، يعتمد عمل المنظمة على شبكة من المطابخ والطهاة المتطوعين لتقديم الطعام للمحتاجين في الأوقات الصعبة.