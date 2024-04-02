وكيل وزارة الشباب بالجيزة يشهد ختام برنامج الرواق الأزهري

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شهد الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، ختام فعاليات برنامج الرواق الأزهري للطفل والأسرة، والذي امتد على مدار 5 أشهر بدءا من شهر نوفمبر 2023 وحتى شهر مارس 2024.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأوضح وكيل الوزارة، أن فعاليات البرنامج تناولت تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة وتبصير النشء وتوجيههم نحو الطريق الصحيح والرد على التساؤلات التي ترد في أذهان النشء وأسرهم.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن ختام الفعاليات تضمنت ندوة دينية تحت عنوان "حقوق ذوي الأرحام"، حيث تناولت كيفية استثمار هذه الأيام المباركة وتحري ليلة القدر والتسامح وغفران الزلات بين ذوي الأرحام.