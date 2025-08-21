اغتيال مسئول أمني بانفجار جنوب غربي اليمن

قُتل مسؤول أمني يمني ، اليوم الخميس، في مدينة تعز جنوب غربي اليمن، جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارته.

وقال مصدر طبي ، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) ، إن "المقدم عبدالله النقيب، مدير أمن مديرية التعزية في تعز ، قُتل جراء عملية اغتيال إثر تعرض سيارته لانفجار عبوة ناسفة أثناء مروره في شارع جمال، وسط مدينة تعز".

وأضاف المصدر أنه تم نقل المسؤول الأمني إلى مستشفى الثورة العام أكبر مستشفيات تعز، إلا أنه كان فارق الحياة جراء عملية الاغتيال.

وشغل النقيب سابقا منصب قائد الحملة الأمنية في مدينة تعز وهو منصب رفيع يهتم بضبط المطلوبين أمنياً بحملات متكررة.

ولم يصدر على الفور بيان من قبل السلطات حول الأمر بينما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن عملية الاغتيال.

وتخضع مدينة تعز لسيطرة القوات الحكومية وهي من أكثر المدن اليمنية من حيث عدد السكان.