 فيديو.. مواجهات عنيفة بين شرطة الاحتلال وأهالي الأسرى الإسرائيليين أمام مقر إقامة نتنياهو - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فيديو.. مواجهات عنيفة بين شرطة الاحتلال وأهالي الأسرى الإسرائيليين أمام مقر إقامة نتنياهو

أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 2 أبريل 2024 - 9:57 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 أبريل 2024 - 9:57 م

اندلعت مواجهات عنيفة بين متظاهرين إسرائيليين من عائلات الأسرى المحتجزين في غزة، وشرطة الاحتلال أمام مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس.

وتداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، لقطات تظهر ممارسة قوات الاحتلال عنفًا ضد المتظاهرين.


ترجمة الجرمق| مصادر إسرائيلية: اخترق مئات الإسرائيليين السياجات التي وضعتها الشرطة الإسرائيلية بالقرب من منزل نتنياهو. pic.twitter.com/lU5yGx5ok2


وتسود تظاهرات باستمرار في إسرائيل، ضد حكومة نتنياهو التي يتهمونها بالفشل في إعادة الأسرى من غزة.

وتعالت الأصوات في إسرائيل، التي تعتبر نتنياهو سببا مباشرا في تعثر استعادة الأسرى جراء العراقيل التي يثيرها للتوصل إلى اتفاق مع حركة حماس.

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