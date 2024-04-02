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اندلعت مواجهات عنيفة بين متظاهرين إسرائيليين من عائلات الأسرى المحتجزين في غزة، وشرطة الاحتلال أمام مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس.

وتداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، لقطات تظهر ممارسة قوات الاحتلال عنفًا ضد المتظاهرين.



ترجمة الجرمق| مصادر إسرائيلية: اخترق مئات الإسرائيليين السياجات التي وضعتها الشرطة الإسرائيلية بالقرب من منزل نتنياهو. pic.twitter.com/lU5yGx5ok2

— الجرمق الإخباري (@aljarmaqnet) April 2, 2024

ترجمة الجرمق| كان: الشرطة الإسرائيلية تعتدي على زوجة أحد المحتجزين بقطاع غزة خلال تظاهرة للمطالبة بعقد صفقة تبادل بالقرب من منزل نتنياهو. pic.twitter.com/jaR7VRLJO6 — الجرمق الإخباري (@aljarmaqnet) April 2, 2024



وتسود تظاهرات باستمرار في إسرائيل، ضد حكومة نتنياهو التي يتهمونها بالفشل في إعادة الأسرى من غزة.

وتعالت الأصوات في إسرائيل، التي تعتبر نتنياهو سببا مباشرا في تعثر استعادة الأسرى جراء العراقيل التي يثيرها للتوصل إلى اتفاق مع حركة حماس.