المفوضية الأوروبية تنعى ضحايا منظمة المطبخ المركزي العالمي في غزة

نعت المفوضية الأوروبية عائلات وأصدقاء العاملين في مجال المساعدات الإنسانية في منظمة "المطبخ المركزي العالمي" الذين فقدوا حياتهم في غزة.

وذكرت المفوضية -في تغريدة على منصة (إكس) اليوم الثلاثاء- أنه يجب دائمًا حماية العاملين في مجال المساعدات الإنسانية، بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي، وطالبت بإجراء تحقيق شامل في هذه المأساة.

وناشدت مديرة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين بعمال الإغاثة في المنظمة من الذين فقدوا حياتهم في غزة.

وقالت فون دير لاين إن منظمة "المطبخ المركزي العالمي" شريكًا حاسمًا في تخفيف معاناة سكان غزة، بما في ذلك عن طريق توصيل الغذاء عبر الممر البحري.

وأعلنت منظمة (المطبخ المركزي العالمي) أن مواطنين من أستراليا وبريطانيا وبولندا كانوا من بين 7 من موظفيها الذين قتلوا في غارة جوية إسرائيلية وسط قطاع غزة أمس الاثنين.