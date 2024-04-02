 مصر تدين استهداف مقر القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مصر تدين استهداف مقر القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 2 أبريل 2024 - 9:18 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 2 أبريل 2024 - 9:18 ص
أدانت مصر، اليوم الثلاثاء، استهداف مقر القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.

وقال السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية -في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة "أكس"- "نرفض رفضًا قاطعًا الاعتداء على المنشآت الدبلوماسية تحت أي مبرر.. ونتضامن مع سوريا الشقيقة في احترام سيادتها وسلامة أراضيها وشعبها الشقيق".

واستهدف الطيران الإسرائيلي أمس، مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، ما أسفر عن دمار كبير فيها وبالمباني المجاورة لها.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني مساء الاثنين، مقتل عميدين في صفوفه وخمسة من الضباط المرافقين لهما، بالعدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق.

وفي بيان له، أكد الحرس الثوري الإيراني «مقتل العميد محمد رضا زاهدي، والعميد محمد هادي حاجي رحيمي، من كبار المستشارين الإيرانيين في سوريا في الهجوم الإسرائيلي على مبنى القنصلية».

كما أعلن «مقتل 5 ضباط برفقة العميدين، وهم: حسين أمان اللهي، والسيد مهدي جلالاتي، ومحسن صدقات، وعلي آغا بابائي، وسيد علي صالحي روزبهاني».

هذا وشددت طهران مساء أمس الاثنين، على أنه يجري التحقيق في أبعاد الهجوم الإسرائيلي على مبنى القنصلية الإيرانية لدى دمشق، محذرة من أن «المسئولية عن نتائجه تقع على عاتق النظام الصهيوني المعتدي».

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