أمريكا: المرقبون الجويون يحصلون على المزيد من الدعم لتجنب الحوادث بالمطارات

تعتزم السلطات تقديم إرشادات حول كيفية التعامل مع الأزمات وإشراف إضافي على المراقبين الجويين في مطار رونالد ريجان الوطني في واشنطن، بعد مشاجرة في برج مراقبة وحادث اصطدام طائرة ركاب بمروحية عسكرية أسفر عن مقتل 67 شخصا قبل شهرين.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية اليوم الأربعاء إنها تقيم ما إذا كان معدل وصول رحلات الطيران الحالي إلى مطار ريجان مرتفعا للغاية.

وذكرت الوكالة أنها قد تقدم دعما إضافيا للمراقبين الجويين الذين يوجهون الرحلات حول المطار المزدحم بينما يواصل الكونجرس والمجلس الوطني لسلامة النقل التحقيق في حادث التصادم الدموي الذي وقع في يناير.

وقال السيناتور تيد كروز، رئيس لجنة التجارة بمجلس الشيوخ، إن العثرات المقلقة منذ حادث التحطم "تؤكد الوضع الخطير في المجال الجوي بالبلاد".