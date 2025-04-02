صلاح يقود تشكيل ليفربول في مواجهة إيفرتون بالبريميرليج

كشف آرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول، عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراته ضد إيفرتون مساء اليوم الأربعاء على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025.

تشكيل ليفربول للمباراة يتضمن:

حراسة المرمى: كايمهين كيليهر.

الدفاع: فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، أندري روبرتسون.

الوسط: دومينيك سوبوسلاي، أليكسيس ماك أليستر، كورتيس جونز، ريان جرافنبيرش.

الهجوم: لويس دياز، دييجو جوتا، محمد صلاح.



يخوض ليفربول المباراة متصدرًا جدول الدوري برصيد 70 نقطة، بعد أن حقق 21 فوزًا، وتعادل في 7 مباريات، فيما تكبد هزيمة واحدة فقط.

في المقابل، يحتل إيفرتون المركز الخامس عشر برصيد 34 نقطة، بعد أن حقق 7 انتصارات، و13 تعادلًا، وتعرض لـ9 هزائم.