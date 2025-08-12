كشف عبدالمنعم إبراهيم، مراسل «القاهرة الإخبارية»، تطورات جديدة في عملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، موضحا أن اليوم شهد إدخال نحو 3450 طنًا من المساعدات الغذائية والطبية، بما في ذلك السلال الغذائية والدقيق والمستلزمات الطبية، من الأراضي المصرية إلى القطاع المحاصر.

ونوه إبراهيم، خلال رسالة على الهواء، أن الاحتلال الإسرائيلي فرض عراقيل كبيرة على عملية دخول هذه المساعدات، حيث تم إفراغ حمولة نحو 30 شاحنة فقط، فيما عادت 7 شاحنات أخرى بعد رفض سلطات الاحتلال السماح لها بالدخول.

وأوضح أن معبر كرم أبو سالم هو المنفذ الوحيد الذي يُسمح من خلاله بدخول المساعدات إلى غزة بعد تدمير الاحتلال لمعبر رفح الفلسطيني، مضيفا أن السلطات المصرية تواصل تجهيز شاحنات أخرى لإدخال المزيد من المساعدات.

وأشار إلى وجود نحو 5000 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية في المخازن اللوجستية في مدينتي العريش ورفح المصريتين، ويعمل الهلال الأحمر المصري على تسريع العملية لتخفيف المعاناة عن سكان غزة.

ولفت إلى استمرار عمليات التفتيش والتدقيق من جانب الاحتلال الإسرائيلي على المساعدات المرسلة إلى القطاع، مما يفاقم من معاناة الفلسطينيين ويؤخر وصول المواد الأساسية مثل الأدوية والوقود، في الوقت الذي يعاني فيه قطاع غزة من حصار خانق، تواصل مصر تقديم الدعم الإنساني في محاولة لتخفيف العبء عن المواطنين هناك.