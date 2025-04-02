عرض شعلات افتتاح أولمبياد باريس 2024 وتاج ديونيسوس في مزاد علني

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تُعرض شعلات أولمبياد باريس 2024، وتاج وإكليل ديونيسوس اللذان ارتداهما المغني فيليب كاترين خلال حفل الافتتاح في مزاد علني ستخصص إيراداته للجمعيات الخيرية.

كما ستُعرض للبيع أيضا العديد من الأزياء التي استخدمت خلال هذا الحفل المثير للجدل، بما في ذلك فساتين ماري أنطوانيت.

وسيُقام هذا المزاد الخيري في 13 أبريل الجاري في ستاد شارليتي بباريس.

وأثار حفل افتتاح أولمبياد باريس على نهر السين غضب الكثيرين في أعقاب العديد من المشاهد مثل الاستعانة بالمتحولين جنسيا.

وفي الشهر الماضي، مثل عدة أشخاص أمام محكمة في باريس بتهمة التنمر الإلكتروني المزعوم من قبل المدير الفني للحفل.