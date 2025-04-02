لازاريني يدين القصف الإسرائيلي لمركز إيواء جباليا: في غزة تم تجاوز كل الخطوط

أدان فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، «الأونروا»، قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، مبنى تابعا للوكالة في جباليا شمال قطاع غزة كان يُستخدم كمأوى للنازحين.

وأوضح عبر حسابه بمنصة «X» قبل قليل، أن المبنى، الذي كان مركزا صحيا سابقا وتعرض لأضرار بالغة في وقت سابق من الحرب، إذ كان يؤوي أكثر من 700 شخص عندما تعرض للقصف مجددا.

وأضاف أن التقارير تشير إلى استشهاد تسعة أطفال على الأقل، أحدهم رضيع يبلغ من العمر أسبوعين فقط، ذاكرا أن العائلات النازحة بقيت في المبنى حتى بعد تضرره لأنه لم يكن لديها مكان آخر تلجأ إليه.

ولفت إلى تضرر أكثر من 300 مبنى تابع للأمم المتحدة أو دُمّر بالكامل، منذ بدء الحرب، على الرغم من مشاركة إحداثياتها بانتظام مع الأطراف المتحاربة، كما قُتل أكثر من 700 شخص أثناء محاولتهم الحصول على الحماية أو المساعدة من الأمم المتحدة.

واعتبر لازاريني، أن «التجاهل التام لموظفي الأمم المتحدة أو مبانيها أو عملياتها يشكل تحدا صارخًا للقانون الدولي»، مجددًا دعوته إلى إجراء تحقيقات مستقلة في ملابسات كل هذه الهجمات والانتهاكات الخطيرة.

وختم المفوض العام بالقول: «في غزة، تم تجاوز كل الخطوط مرارًا وتكرارًا».