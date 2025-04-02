لأول مرة خلال أكثر من قرنين كولاية أمريكية، سيسعى المشرعون في ولاية كارولينا الجنوبية لإقالة مسؤول منتخب على مستوى الولاية من منصبه.

وقرر مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون، اليوم الأربعاء، عقد جلسة استماع لتحديد ما إذا كان ينبغي إقالة أمين خزانة الولاية الجمهورية كيرتس لوفتيس من منصبه بسبب خطأ حسابات بقيمة 8ر1 مليار دولار ثم فشله في الإبلاغ عن المشكلة إلى الجمعية العامة. ويقول لوفتيس إن محاولة الإطاحة به لها دوافع سياسية.

ومن الممكن أن تتم إقالة لوفتيس إذا صوت ثلثا مجلسي الشيوخ والنواب ضده في جلسة استماع مقررة يوم 21 أبريل الجاري، حيث سيقوم أعضاء مجلس الشيوخ بعرض قضيتهم وسيكون لدى لوفتيس أو محاميه ثلاث ساعات للرد. وسيعقد مجلس النواب بعد ذلك جلسة استماع خاصة به.