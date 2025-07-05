ماليزيا تعلن دعمها مبادرة ماكرون لإحياء حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين

أعلنت ماليزيا، الجمعة، دعمها لمبادرة فرنسا الهادفة الى إحياء حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين، فيما أبدى إيمانويل ماكرون عزمه على "مواصلتها في أسرع وقت".

وقال رئيس الوزراء الماليزي أنور ابراهيم، لدى وصوله إلى قصر الإليزيه في باريس حيث كان الرئيس الفرنسي في استقباله: "أنا مهتم بالتأكيد بمبادرتكم لمحاولة حل النزاع القائم في غزة".

وأضاف: "لقد نددنا بالقصف المستمر والفظائع التي ترتكب بحق المدنيين من نساء وأطفال. عار على المجتمع الدولي أن يكون عاجزا عن وضع حد لها".

وتابع رئيس وزراء ماليزيا ذات الغالبية المسلمة والتي لا تعترف راهنا بإسرائيل: «من هنا، نحن ندعم مبادرتكم. ينبغي وجود طرفين لصنع السلام، أوافقكم (على ذلك)، وهذا يعني أننا نؤيد حل الدولتين».

وكان مقررا أن يترأس ماكرون في 18 يونيو في الأمم المتحدة، إلى جانب السعودية، مؤتمرا دوليا لإحياء حل الدولتين. لكن الضربات الإسرائيلية ثم الأمريكية على إيران أجبرته على إرجاء هذا الموعد.