ألونسو يحسم مصير مبابي أمام بروسيا دورتموند

يرى تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد، أنه من المبكر للغاية قول ما إذا كان كيليان مبابي، نجم الفريق الملكي، سيشارك أساسيا في مباراة بروسيا دورتموند في كأس العالم للأندية 2025.

وقبل مواجهة دورتموند (السبت) في ربع النهائي، قال ألونسو في مؤتمر صحفي: "حالة مبابي تتحسن، لقد تحسن خلال الأيام الثلاثة الماضية، وسنقرر في وقت لاحق ما إذا كان سيشارك ضمن التشكيلة الأساسية".

وأضاف المدرب الإسباني: "أعتقد أن جارسيا ومبابي يمكن أن يكملان بعضهما البعض، وإذا كان هذا أمرا مطلوبا، فلن أغض الطرف عنه".

وأتم تصريحاته قائلا: "دورتموند فريق جيد للغاية، منذ تولي المدرب نيكو كوفاتش دفة القيادة، بدأ الفريق ينمو ويتطور، نواجه منافسا صعبا، ستكون مباراة صعبة".