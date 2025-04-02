جانتس: لو اهتم نتنياهو بالمختطفين نصف اهتمامه بنشر الأكاذيب لعادوا منذ زمن طويل

شن بيني جانتس، وزير الدفاع السابق بجيش الاحتلال الإسرائيلي وزعيم حزب «الوحدة الوطنية»، هجوما حادًا على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، متهما إياه بالفشل في إدارة ملف المحتجزين في غزة.

وقال في سلسلة تصريحات عبر حسابه بمنصة «X» قبل قليل: «لو أن نتنياهو استثمر في إعادة المختطفين نصف الجهد والوقت الذي استثمره في محاولات تجنيد شهود الدولة ونشر الأكاذيب؛ لكانوا بيننا منذ زمن طويل».

كما هاجم جانتس، محاولات نتنياهو إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي «الشاباك» رونين بار، قائلا إن فكرة تعيين رئيس جهاز الشاباك بالوكالة، ونقل المنصب دون تداخل منظم في زمن الحرب، تشير إلى «افتقار رئيس الوزراء إلى الحكمة وتفضيل المصالح الشخصية على الأمن القومي».

وتراجع رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، عن تعيين قائد البحرية السابق إيلي شارفيت رئيسا جديدا لجهاز الأمن الداخلي الشاباك، وسط خلافات حادة مع الرئيس الحالي للجهاز، رونين بار بعد أن تدهورت العلاقة بينهما بشكل ملحوظ عقب نشر الشاباك تقريرا داخليا في 4 مارس يعترف بفشل الجهاز في منع عملية طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر 2023.

وأدت محاولة إقالة بار إلى طعون قضائية دفعت المحكمة العليا إلى تعليق قرار الإقالة مؤقتا حتى 8 أبريل، فيما شهدت إسرائيل مظاهرات كبيرة احتجاجا على قرار إقالة بار.