ترامب خلال إعلان التعريفات الجمركية: سنعمل على وقف سرقة الولايات المتحدة

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سنفرض رسوما جمركية بنسبة 25% فقط على السيارات الأجنبية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الأربعاء، خلال حزمة التعريفات الجمركية، قائلا: "سنجعل الولايات المتحدة ثرية للغاية وسنركز على معاناة العاملين".

وأضاف ترامب، في تصريحاته، اليوم: "سنعمل على وقف سرقة الولايات المتحدة، وسنفرض تعريفات جمركية مضادة على الدول التي بادرت بفرض رسوم على واشنطن"، وفقا لقناة "القاهرة" الإخبارية.

وأوضح أنه سيوقع على بعض القرارات التنفيذية للتعريفات الجمركية على عدة دول، مؤكدا أن اتخاذ قرارات فرض الرسوم الجمركية يهدف لجعل الولايات المتحدة دولة عظيمة.

ولفت إلى العمل على إزالة العوائق أمام التجارة الخارجية وخفض الأسعار، بجانب تعزيز التصنيع في أمريكا وخفض الأسعار والمنافسة في الأسواق العالمية.

وتابع: "الولايات المتحدة عانت عوائق تجارية على مدار عقود،دول عديدة فرضت تعريفات جمركية على الولايات المتحدة بطريقة غير عادلة".

وقال: "سنفرض رسوما جمركية بنسبة 25% فقط على السيارات الأجنبية".