الصحة العمانية: تسجيل 2554 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة العُمانية، اليوم الأحد، تسجيل 2554 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وذكرت الوزارة -في بيان، نشرته وكالة الأنباء العُمانية، اليوم الأحد- أنه تم تسجيل 33 حالة وفاة جديدة بالفيروس، وتعافي 3710 حالات، خلال نفس المدة.

وأوضحت أن عدد الحالات في المستشفيات خلال 24 ساعة الماضية بلغت 101 حالة؛ ليبلغ إجمالي الحالات بالمؤسسات الصحية 821 حالة، فيما وصل العدد في العناية المركزة إلى 276 حالة.

وبلغ إجمالي الحالات المُسجلة في السلطنة 195807 حالات، والمتعافين 176833 حالة بنسبة تصل إلى 90.3%، والوفيات 2043 حالة بنسبة 1.0% فيما بلغ عدد الحالات النشطة 16931 حالة.