محافظ قنا يزور أسر 4 من شهداء العمل لتهنئتهم بعيد الفطر: أقل ما يمكن أن نقدمه لهم

زار اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أسر 4 من الشهداء الذين توفوا أثناء آداء عملهم، وذلك لتهنئتهم بمناسبة عيد الفطر المبارك، رافقه حازم عمر نائب المحافظ، والمهندس نبيل الطيبى سكرتير عام المحافظة.

واستهل المحافظ الجولة، بزيارة أسرة المصور أحمد حامد الرشيدي مصور المحافظة بمنزلهم الكائن بقرية أبو دياب غرب بمركز دشنا، والذى توفى أثناء عمله إثر حادث سيارة فى مارس 2020، وكان فى استقبال المحافظ والوفد المرافق له، كل من شقيق الشهيد، وابن الشهيد، وقدم المحافظ التهنئة لهما وقدم العيدية لابن الشهيد، وأعطى له بعض النصائح بشأن التفوق فى الدراسة والاهتمام بحفظ القرآن الكريم.

وتابع محافظ قنا الجولة بزيارة منزل الشهيد محمود ابن رواحة بقرية الجبلاو بمركز قنا، والذى توفى الشهر الماضى أثناء تأديته لمهام عمله خلال تطهير بئر صرف صحي بمنطقة حوض 10 بمدينة قنا، وقدم المحافظ التهنئة لأسرة الشهيد بمناسبة عيد الفطر المبارك، وسلم العيدية لابنائه، بالإضافة إلى كراتين مواد غذائية.

واستمع الداودى، لطلبات أسرة الشهيد، ووجه الأجهزة المعنية بدراسة طلبات الأسرة وتلبيتها، مؤكدا تقديم الدعم الكامل لأسرة الشهيد تقديرا لتضحيات رب الأسرة .

وعقب ذلك توجه المحافظ إلى منزل أسرة الشهيد عويضة رجب شافعي بقرية الترامسة التابعة لمركز قنا ، والذى توفى الشهر الماضى أيضا، أثناء تأديته لمهام عمله في تطهير بئر صرف صحي بمنطقة حوض 10 بمدينة قنا ، وهنأ زوجة الشهيد وأبنائه بحلول عيد الفطر المبارك ، وقدم لهم العيدية.

واختتم محافظ قنا جولته بزيارة أسرة الشهيد حموده أحمد على، عامل نظافة، بالوحدة المحلية لمدينة قنا بمنزلهم الكائن بقرية الترامسة بمركز قنا، والذى توفى أثناء عمله فى ديسمبر ٢٠١٩ ، وقدم المحافظ التهنئة لأسرة الشهيد وسلم العيدية لأبنائه.

وأكد محافظ قنا أن زيارة أسر شهداء العمل فى مثل هذه المناسبات ومشاركتهم فرحة العيد هى أقل ما يمكن أن نقدمه لهم تقديرا لما بذلوه خلال فترة عملهم بالمحافظة والوحدة المحلية لمجلس مدينة قنا وشركة مياه الشرب.

وتبادل المحافظ الحديث مع أفراد أسر الشهداء مؤكدا لهم أن باب مكتبه مفتوح للجميع وأنه لن يتوان عن تقديم أوجه الدعم لهم، قائلا: "أنه من واجبنا رعاية مثل هذه الأسر ومشاركتهم أفراحهم فى هذه المناسبات كنوع من التعويض عما فقدوه من الرعاية التى كان يقدمها رب الأسرة".