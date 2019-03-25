العراق: إندلاع النيران بخزان نفطي جراء قصف صاروخي في أربيل

أفاد بيان عراقي مساء اليوم الأحد أن مصفاة لتكرير النفط الخام في محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان تعرضت لقصف بالصواريخ ،تسبب باندلاع النيران في أحد الخزانات النفطية.

وأوضح بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة أن العصابات الارهابية أقدمت مساء اليوم الأحد ، على إستهداف مصفاة شركة كار لتكرير النفط بالصواريخ في منطقة كور كوسك في قضاء خبات التابع لمحافظة أربيل، مما أدى الى إصابة إحدى الخزانات الرئيسية للمصفى ونشوب حريق بداخله.

وذكر البيان " تمت السيطرة على هذا الحريق من قبل الجهات المختصة، فيما سقط صاروخ آخر في السياج الخارجي للمصفاة، دون أن تكون هناك خسائر بشرية" .

وذكر البيان "أن هذا العمل الجبان الغاية منه التأثير على إمدادت الطاقة الكهربائية في هذا التوقيت تحديداً".

وأضاف "إن قوة أمنية شرعت بعد حادثة إطلاق الصواريخ للبحث عن المنفذين ومنصات الإطلاق وعثرت على منصة محشوة بأربعة صواريخ بالقرب من منطقة الفاضلية في ناحية بعشيقة في سهل نينوى حيث تم التعامل مع الصواريخ وإبطال مفعولها.

وتعهد البيان بأن "قواتنا الأمنية تؤكد أن عصابات الإرهاب والجريمة ستتم ملاحقتها والقضاء عليها".