وزيرة باكستانية تدعو إلى انتهاج سياسات صديقة للعمال

قالت الوزيرة الباكستانية المعنية بتغير المناخ شيري رحمن في رسالة لها بمناسبة يوم العمال اليوم الأحد، إن البلاد في أمس الحاجة لسياسات صديقة للعمال وإجراءات لإصلاح الدمار الذي تسببت فيه الحكومة السابقة بزعامة حركة الإنصاف الباكستانية.

ونقلت وكالة اسوشيتد برس أوف باكستان للأنباء عن الوزيرة قولها: "في يوم العمال، أقدم التحية للعاملين في العالم بما في ذلك باكستان".

وأضافت رحمن ،وهى عضو مجلس الشيوخ الباكستاني ، أن الإجراءات المناهضة للعمال من جانب الحكومة السابقة تسببت في زيادة البطالة واستغلال العاملين بالبلاد.

وتابعت أن حكومة حركة الإنصاف زعمت أنها أجرت إصلاحات بسوق العمل وأضافت 10 ملايين وظيفة، متسائلة عن هذه الإصلاحات والسياسة العمالية والوظائف الملايين العشرة.

وأوضحت أنه يتعين على كل حكومة العمل من أجل حقوق العاملين ورفاهيتهم.

ورحبت الوزيرة بإعلان الحكومة الحالية زيادة الحد الأدنى الشهري للأجور إلى 25 ألف روبية باكستانية (6ر134 دولار) باعتباره بداية مرحبا بها.

كان الرئيس الباكستاني عارف علوي قد جدد تأكيده بالتزام بلاده بتوفير بيئة مواتية ومستوى معيشة مرتفع لكل العاملين وأسرهم.

وقال علوي في رسالة بمناسبة يوم العمال: "إيماننا بكرامة العامل أقوى من أي وقت مضى، وندرك أن قوة عاملة راضية ومزدهرة هي فقط التي تستطيع المساهمة في التنمية الاقتصادية للبلاد".