البعثة الأممية في العراق تعرب عن قلقها من هجوم صاروخي استهدف أربيل

أعربت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، اليوم الاثنين، عن قلقها جرّاء إطلاق صواريخ على مصفاة لتكرير النفط في أربيل، مؤكدة أهمية أن يعمل قادة العراق كفريق واحد لمواجهة مثل هذه الأعمال العدوانية التي تسعى إلى زعزعة أمن البلاد.

وقالت البعثة ، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) ، إن "إطلاق الصواريخ المتهور على مصفاة لتكرير النفط في أربيل عشية عيد الفطر يعد تطوراً مقلقاً آخر".

وأضافت، أنه "يجب على قادة العراق العمل كفريق واحد لمواجهة مثل هذه الأعمال العدوانية التي تسعى إلى زعزعة أمن البلاد واستقرارها".

وأعلنت قوات مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان أمس الأحد، سقوط 6 صواريخ على قضاء خبات بأربيل، مؤكدة عدم وجود خسائر بالأرواح أو خسائر مادية.