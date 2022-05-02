البرلمان المجري الجديد يجتمع بعد الانتخابات التي فاز بها حزب فيدس

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اجتمع البرلمان المجري الجديد في أول جلسة عمل له اليوم الاثنين، بعد الانتخابات التي أجريت مطلع أبريل الماضي، وأسفرت عن تحقيق حزب الاتحاد المدني المجري "فيدس" القومي المحافظ الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء فيكتور أوربان فوزا حاسما.

ومن بين أعضاء البرلمان البالغ عددهم 199 نائبا، ينتمي 135 منهم إلى حزب فيدس اليميني الشعبوي. وهذا يعني أن الحزب يمتلك أغلبية الثلثين في البرلمان.

وغادر بعض من أعضاء المعارضة الجلسة بعد أداء القسم احتجاجا على الأوضاع غير الديمقراطية في البلاد.

واقترح الرئيس يانوس ادير خلال الجلسة أن يتولى أوربان منصب رئيس الوزراء. وكان قد كلف أوربان بالفعل بتشكيل الحكومة يوم الجمعة الماضي.

ويمكن أن تستغرق عملية المصادقة على الحكومة في البرلمان مدة أسبوعين. وسيصبح أوربان (58 عاما) عندئذ رئيس الحكومة للمرة الرابعة على التوالي والخامسة بشكل عام.