أكثر من 200 ألف فلسطيني يؤدون صلاة عيد الفطر بالمسجد الأقصى المبارك

أدى أكثر من 200 ألف فلسطيني، صباح اليوم الاثنين، صلاة عيد الفطر المبارك، في المسجد الأقصى المبارك، وسط توافد أعداد كبيرة من الفلسطينيين على البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة منذ ساعات الصباح الأولى.

واستمع المُصلون إلى خطبة العيد لخطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد سليم، الذي دعا إلى ضرورة التواجد المستمر في المسجد الأقصى المبارك، وذلك لصد المخططات الخطيرة التي يسعى الاحتلال إلى فرضها في المسجد.

وأكد الشيخ سليم أن المسجد الأقصى خط أحمر، ولا يُمكن للشعب الفلسطيني أو الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها السماح بتدنيسه، أو المساس بحرمته وقدسيته.

وعلت تكبيرات العيد في رحاب المسجد الأقصى، إيذانا بحلول أول أيام عيد الفطر، وسط حشود كبيرة من المصلين الذين تبادلوا التهاني، ووزعوا الحلوى على أبواب المسجد، فيما قام متطوعون بتوزيع الألعاب على الأطفال في صحن مسجد قبة الصخرة.

وزين العلم الفلسطيني أجواء العيد في رحاب المسجد، ومع انتهاء الصلاة، توجه المصلون إلى مقبرتي اليوسفية والرحمة في باب الأسباط، لزيارة موتى المسلمين، كما جرت العادة في العيد.