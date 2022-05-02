 فولهام يتوج بلقب دوري الدرجة الثانية الإنجليزي .. ميتروفيتش يحقق رقم قياسي - بوابة الشروق
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فولهام يتوج بلقب دوري الدرجة الثانية الإنجليزي .. ميتروفيتش يحقق رقم قياسي

محمد مجدي
نشر في: الإثنين 2 مايو 2022 - 10:15 م | آخر تحديث: الإثنين 2 مايو 2022 - 10:15 م

حقق نادي فولهام لقب دوري الدرجة الثانية الإنجليزي (الشامبيونشيب) بعد فوزه على لوتون تاون بسباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين لحساب الجولة ال45 من البطولة.

وأحرز اللاعب الصربي، ألكسندر ميتروفيتش، هدفين من سباعية فولهام وبهذا الهدفين أصبح أكثر لاعب يسجل أهداف بالشامبيونشيب فيموسم واحد، حيث يأتي في صدارة ترتيب هدافي دوري الدرجة الثانية الإنجليزي برصيد 43 هدفًا.

وبهذا الفوز، واصل فولهام تواجده على صدارة الشامبيونشيب برصيد 90 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن بورنموث صاحب المركز الثاني، والذييتبقى له مباريتين على انتهاء الموسم.

جديد بالذكر أن نادي فولهام حسن بشكل رسمي تأهله لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل.


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