روسيا: تدمير 36 موقعا عسكريا في أوكرانيا بصواريخ عالية الدقة في 24 ساعة

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف أن القوات الجوية الروسية دمرت خلال اليوم الماضي 36 موقعا عسكريا أوكرانيا بصواريخ عالية الدقة بعيدة المدى.

ونقلت شبكة روسيا اليوم الاخبارية عن كوناشينكوف: أن صواريخ عالية الدقة أطلقت من الجو خلال اليوم الأخير دمرت 36 موقعا عسكريا في أوكرانيا بينها خمسة مراكز قيادة ومراقبة و25 نقطة محصنة ومناطق لتجمع المعدات العسكرية والعسكريين.

وأضاف: " انه تم تدمير مستودع أسلحة وذخيرة للصواريخ والمدفعية في منطقة دنيبروبيتروفسك، وتم تدمير أربع منظومات دفاع جوي "إس-300" ورادار استطلاع وتوجيه في منطقة مزيفايا"، مضيفا أن سلاح الجو الروسي "دمر أيضا 13 نقطة محصنة ومنطقة لتجمع المعدات العسكرية والعسكريين".

وتابع: "قامت القوات الصاروخية والمدفعية خلال اليوم بتدمير 28 منطقة لتجمع المعدات العسكرية والعسكريين ومركزي قيادة للقوات الأوكرانية إحداها في منطقة بوداليفكا مركز قيادة اللواء 93 الأوكراني و12 نقطة محصنة أخرى، وتم القضاء على حوالي 170 متطرفا، و36 مدرعة ومركبة عسكرية".

وأشار إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرات مسيرة في منطقة جزيرة الثعبان، كما تم إسقاط أربع طائرات مسيرة أوكرانية في مناطق مختلفة أخرى واعترضت 5 صواريخ من طراز "سميرتش".

وبلغ إجمالي الأهداف المعادية التي تم تدميرها منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا 146 طائرة و112 مروحية، و690 طائرة مسيرة، و285 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و2760 دبابة ومدرعة أخرى، و316 راجمة صواريخ، و1246 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و2578 مركبة عسكرية.