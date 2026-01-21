أرسنال يقهر إنتر ميلان بثلاثية ويواصل صدارته لدوري الأبطال

حقق فريق أرسنال الإنجليزي فوزًا ثمينًا على حساب مضيفه إنتر ميلان الإيطالي، بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على ملعب «جوزيبي مياتزا»، ضمن منافسات الجولة السابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

وافتتح جابرييل جيسوس التسجيل مبكرًا لصالح أرسنال في الدقيقة العاشرة، بعدما تبادل لاعبو الفريق اللندني تمريرات قصيرة بالقرب من منطقة جزاء إنتر، وسط ارتباك دفاعي، لتصل الكرة إلى يوريان تيمبر الذي سددها لتصطدم بأحد المدافعين، قبل أن تتهيأ أمام جيسوس الذي أودعها الشباك بنجاح.

ورد إنتر ميلان سريعًا بهدف التعادل في الدقيقة 18 عن طريق بيتار سوتشيتش، عقب تمريرة من ماركوس تورام داخل منطقة الجزاء، حيث حاول الأخير التسديد لكن الكرة ارتدت بسبب تغطية من ويليام ساليبا، لتصل إلى سوتشيتش القادم من الخلف، الذي استغل تشتت دفاع أرسنال وسدد كرة قوية استقرت على يسار المرمى.

وعاد جابرييل جيسوس ليضع أرسنال في المقدمة مجددًا بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 31، بعد ركلة ركنية نفذها بوكايو ساكا بعرضية متقنة على القائم البعيد، حولها لياندرو تروسارد برأسه إلى جيسوس، الذي أسكن الكرة الشباك برأسية محكمة، لينتهي الشوط الأول بتقدم «المدفعجية» بنتيجة 2-1.

وفي الشوط الثاني، واصل أرسنال تفوقه، ونجح في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 84 عبر فيكتور جيوكيريس، مستغلًا هجمة مرتدة سريعة قادها بوكايو ساكا الذي اخترق الجهة اليمنى ومرر كرة حاسمة إلى جيوكيريس، ليسدد من على حدود منطقة الجزاء كرة قوية سكنت أقصى يمين المرمى.

وبهذا الفوز، رفع أرسنال رصيده إلى 21 نقطة، معززًا صدارته لجدول ترتيب دوري أبطال أوروبا، فيما تجمد رصيد إنتر ميلان عند 12 نقطة في المركز التاسع.