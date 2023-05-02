تحيي الأمم المتحدة اليوم العالمي لحرية الصحافة سنويا، في 3 مايو من كل عام، فيما يصادف احتفال هذا العام 2023 اﻟذﻛرى اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﺛﻼﺛﯾن لليوم العالمي لحرية الصحافة.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى ضرورة توقف التهديدات والاعتداءات ضد الصحفيين واحتجازهم وسجنهم بسبب قيامهم بعملهم، مؤكدا أن العالم يقف إلى جانب الصحفيين في سعيهم إلى الدفاع عن الحقيقة.

وحذر أنطونيو غوتيريش، في رسالة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، من تعرض حرية الصحافة للهجوم في كل ركن من أركان العالم، مشيرا إلى أن الحقيقة مهددة بالمعلومات المضللة وخطاب الكراهية "وكلاهما يسعى إلى طمس الفرق بين الحقيقة والوهم، وبين العلم والمؤامرة".

ودعا الأمين العام إلى وضع نهاية للأكاذيب والمعلومات المضللة ووقف استهداف الحقيقة ورواة الحقيقة.

وقال الأمين العام إن اليوم العالمي شكل على مدى العقود الثلاثة الماضية فرصة يحتفل فيها المجتمع الدولي بعمل الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام، مشيرا إلى أن هذا اليوم يسلط الضوء على حقيقة أساسية "ألا وهي أن حريتنا تعتمد في كليتها على حرية الصحافة".

فحرية الصحافة، وفقا للأمين العام، هي أساس الديمقراطية والعدالة، لإنها تمنح كل شخص الحقائق التي يحتاج إليها لتكوين آرائنا والمطالبة بحقوقنا.

وأشار إلى أن ازدياد تمركز وسائل الإعلام في أيدي قلة قليلة والانهيار المالي لعشرات المؤسسات الإخبارية المستقلة، وزيادة القوانين واللوائح الوطنية التي تخنق الصحفيين، كل ذلك يزيد من تضييق طوق الرقابة ويهدد حرية التعبير.

وحذر أنطونيو غوتيريش من أن الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام يُستهدَفون بصورة مباشرة أثناء قيامهم بعملهم الحيوي، سواء أكان ذلك على الإنترنت أم خارج نطاقها.

وأضاف: "لقد غدا تعرضهم للمضايقة والترهيب والاحتجاز والسجن أمورا اعتيادية، فقد قتل ما لا يقل عن 67 من العاملين في مجال الإعلام في عام 2022 - وهي زيادة مدهشة بنسبة 50 في المائة عن العام الذي سبقه".

وأوضح غوتيرتش أن ما يقرب من ثلاثة أرباع الصحفيات تعرضن للعنف على الإنترنت، وتعرضت واحدة من كل أربع صحفيات للتهديد الجسدي.

وقال الأمين العام إن الأمم المتحدة وضعت قبل عشر سنوات خطة عمل بشأن سلامة الصحفيين الهدف منها هو حماية العاملين في وسائل الإعلام ووضع حد للإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحقهم، داعيا العالم- بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة وفي كل المناسبات التي يحل فيها- إلى أن يتحدث بصوت واحد للتصدي لتلك الجرائم.