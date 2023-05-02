خالد عبد العزيز: لابد من تعاون الجميع مع لجنة الزيادة السكانية بالحوار الوطني

قال المهندس خالد عبد العزيز، مقرر لجنة المحور المجتمعي بالحوار الوطني، إن هناك عدة أبعاد ثقافية واقتصادية واجتماعية يتم العمل عليها في جلسات الحوار الوطني، وهناك ثقافة متوارثة وبعض العادات والتقاليد، لافتا إلى أن الحوار الوطني بحاجة لتداخل باقى اللجان مع لجنة الزيادة السكانية ويدلو كل منهم بدلوه وفقا لتخصصه في الأمر.

وأضاف «عبد العزيز»، خلال حواره في برنامج «كلام في السياسية»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد الطاهري، على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الزيادة السكانية يجب معالجتها بشكل مقنع من خلال الحوار والدراما والثقافة، وأن يعرف المواطن مدى التأثير السلبي الذي تسببه تلك الزيادة على الجهود المقدمة في مختلف المحاور.

وأشار مقرر لجنة المحور المجتمعي بالحوار الوطني إلى أننا بحاجة لتحديد المجتمعات على مستوى الجمهورية التي تتميز بمعدلات الزيادة السكانية بشكل أعلى، لافتا إلى ان التوزيع الجغرافي للزيادة السكانية يؤثر على مستوى الخدمات مثل الصحة والتعليم.