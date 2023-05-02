 وفاة طبيب أسنان بأزمة قلبية مفاجئة داخل عيادته في ههيا بالشرقية - بوابة الشروق
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وفاة طبيب أسنان بأزمة قلبية مفاجئة داخل عيادته في ههيا بالشرقية

فاطمة علي
نشر في: الثلاثاء 2 مايو 2023 - 10:23 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 مايو 2023 - 10:23 م
توفي الدكتور محمد سعيد علتم، طبيب الأسنان في مستشفيات جامعة الزقازيق في محافظة الشرقية، مساء اليوم الثلاثاء؛ إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة داخل عيادته في مركز ههيا.

وتوفى الطبيب الراحل الدكتور محمد سعيد علتم، طبيب الأسنان في مستشفيات جامعة الزقازيق، إثر أزمة قلبية مفاجئة فارق على إثرها الحياة عن عمر ناهز 32 عامًا، فيما واتشحت صفحات التواصل الاجتماعي بالسواد والحزن على الطبيب الراحل من جانب أساتذته.

من جانبه، نعى الدكتور وليد ندا، مدير مستشفيات جامعة الزقازيق، الطبيب الراحل، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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