 جيش الاحتلال يزعم إسقاط طائرة مسيرة انطلقت من اليمن - بوابة الشروق
الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 1:16 م القاهرة
جيش الاحتلال يزعم إسقاط طائرة مسيرة انطلقت من اليمن

أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 - 1:06 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 - 1:06 م

زعم جيش الاحتلال، اليوم الثلاثاء، أنه أسقط طائرة مسيرة انطلقت من اليمن.

وقال الجيش في بيان مقتضب، إن سلاح الجو أسقط الطائرة المسيرة قبل أن تعبر ما سماها «الأراضي الإسرائيلية»، لافتًا إلى أنه لم يتم تفعيل أي تنبيهات وفقًا للسياسة المتبعة.

وحتى كتابة هذه السطور، لم تتبنَ أي جهة عملية إطلاق الطائرة المسيرة لكن يُرجح أن جماعة الحوثي اليمنية تقف وراء الهجوم.

وتشن جماعة الحوثي في اليمن، هجمات على السفن في المياه قبالة البلاد منذ أشهر تقول إنها تأتي تضامنا مع الفلسطينيين، في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة منذ 7 أكتوبر 2023.

وفيما تؤكد الجماعة اليمنية أن هجماتها لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة، فقد توعدت مؤخرًا بتكثيف هجماتها في أعقاب قصف إسرائيلي أسفر عن اغتيال رئيس حكومة الحوثي غير المعترف بها دوليًّا رفقة عدد من الوزراء بالحكومة في صنعاء.

