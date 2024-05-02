الرئيس الفرنسي يعتزم زيارة ألمانيا في أواخر مايو الجاري

أعلن مكتب الرئاسة الألمانية، اليوم الخميس، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سوف يقوم بزيارة رسمية لألمانيا في أواخر مايو الجاري، بعد إلغاء زيارة كانت مقررة في يوليو الماضي.

ومن المقرر أن يصل ماكرون وزوجته بريجيت إلى برلين في 26 مايو الجاري، حيث سيكون في استقباله أمام قصر بيليفو الرئيس الألماني الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير وزوجته إلكه بودنبندر.

وكان من المقرر القيام بالزيارة الرسمية، الأولى التي يقوم بها رئيس فرنسي لألمانيا منذ زيارة الرئيس الأسبق جاك شيراك إلى برلين عام 2000، في يوليو العام الماضي، ولكن تم تغيير موعدها بعد اندلاع احتجاجات في فرنسا بعد مقتل الشرطة لصبي - 17 عاما.

وسوف يزور ماكرون في برلين احتفالا في البرلمان بمناسبة الذكرى الـ75 لإقرار الدستور الألماني، القانون الأساسي. كما سوف يقيم شتاينماير مأدبة عشاء في 26 مايو الجاري.