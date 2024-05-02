محمد عبد المنعم يحتفل بأول مئوية مع الأهلي

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احتفل محمد عبد المنعم مدافع الأهلي بذكرى استثنائية في مسيرته مع الفريق خلال مران الفريق المسائي، اليوم الخميس على ملعب مختار التتش.

والتقط عبد المنعم صورة تذكارية مع زملائه بالقميص 100 ليحتفل بأول مئوية له مع الفريق.

وكان محمد عبد المنعم عاد لصفوف الأهلي في يناير 2022 بعد قطع إعارته إلى نادي فيوتشر وقبلها تمت إعارته لمدة ستة أشهر لصفوف سموحة خلال الدور الثاني من موسم 2021/2020.

ويعد عبد المنعم ركيزة أساسية في خط دفاع الأهلي ومنتخب مصر خلال الموسمين الأخيرين، علما بأنه سجل 7 أهداف بقميص الأهلي وثلاثة أهداف بقميص منتخب مصر.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري.