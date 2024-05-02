ميار شريف تتأهل لربع نهائي بطولة كتالونيا للتنس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تأهلت ميار شريف إلى دور الثمانية من منافسات فردي السيدات ببطولة كتالونيا للتنس، بعد الفوز على الرومانية آنا بوجدان بمجموعتين لمجموعة.

وحققت ميار شريف الفوز على منافستها آنا بوجدان، المصنفة الثامنة للبطولة، في المباراة التي جمعت اللاعبتين اليوم، الخميس، بنتيجة 6-3 و4-6 و6-1، في دور الـ16 للمسابقة، المقامة على الملاعب الرملية.

كما تخوض ميار شريف مساء اليوم، منافسات الدور ربع النهائي من منافسات الزوجي في البطولة ذاتها رفقة البولندية كاتارزينا بيتر، ضد الرومانية آنا بوجدان والهولندية أرنتكسا روز.

كما صعدت البولندية ماجدالينا فريش لدور الثمانية أيضا بفوزها على الكرواتية ليا يوسكوفيتش بنتيجة 6/ 3 و6/ 1.

فيما تغلبت الهولندية أرنتشا روس على الهولندية إريكا أندريفا 6/ 4 و6/ 0، والكولومبية كاميلا أوسوريو على الكرواتية لوسيا سيريك باجاريتش 6/ 0 و1/ 6 و6/ 1.

ولحقت التشيكية كاترينا سينياكوفا بركب المتأهلات لدور الثمانية، إثر انتصارها على المقدونية لينا جيورتشيسكا 6/ 2 و6/ 2.

بينما صعدت الإسبانية جيومار ماريستاني زوليتا دي رياليس للدور ذاته، عقب انسحاب منافستها الصربية ديجانا رادانوفيتش في المجموعة الأولى.