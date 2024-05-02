مروة ناجي في حفل كامل العدد باحتفالية عيد الربيع في دار الأوبرا المصرية

في ليلة عيد الربيع، مروة ناجى في حفل كامل العدد على المسرح الكبير.

أقامت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، احتفالية لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام، بمناسبة عيد الربيع.

وضمت المختارات من أعمال الموسيقار بليغ حمدى والمطربة وردة الجزائرية، المسرح الكبير الذي رفع لافتة كامل العدد.

ونجح المايسترو الدكتور علاء عبد السلام في خلق تناغم فريد بين العازفين الذين أكدوا مهارتهم وبراعتهم، كما تألقت المطربة مروة ناجى وفرضت شخصيتها الفنية في أدائها المميز لمجموعة من غنائيات وردة التي تفاعل معها الحضور وردد كلماتها كان منها في يوم وليلة، أكدب عليك، العيون السود، حكايتي مع الزمان، بتونس بيك، لولا الملامة، الربابة.

قبلها انتزع نجوم الأوبرا للموسيقى العربية، أمير الرفاعي، ولاء طلبه، محمد الخولى، ياسر سعيد، إعجاب الجميع بجمال الأصوات وحسن الأداء وتغنوا بكوكبة من مؤلفات بليغ حمدى كان منها عدوية، كان يا مكان، تخونوه، زي الهوي، أنا كل ما أقول التوبة، موعود، إلى جانب ميدلي ألحان بليغ حمدى.

وبالتزامن، أقيم على المسرح الصغير حفلا للدارسين بمركز تنمية المواهب فصل الفيولينة إشراف وتدريب يوسف سامح، وضمن مجموعة من الأعمال الكلاسيكية العالمية لكبار المؤلفين.