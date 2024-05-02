ارتفاع حصيلة قتلى انهيار جزء من طريق سريع في الصين إلى 48 شخصا

ارتفع عدد الضحايا إلى 48 شخصا بعد انهيار جزء من طريق سريع في مقاطعة قوانجدونج بجنوب الصين، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الخميس.

وفقا لمؤتمر صحفي عُقد في مدينة ميتشو، يتلقى 30 شخصا آخرين العلاج في المستشفى وحالاتهم غير مهددة للحياة.

وحدث الانهيار في حوالي الساعة 2:10 صباح أمس الأربعاء على طريق ميتشو-دابو السريع في ميتشو. وقال مسؤولون إن الجزء المنهار يبلغ طوله 9ر17 متر ويغطي مساحة 3ر184 متر مربع.

وتظهر الصور الجوية انهيار جانب واحد من الطريق السريع، الأمر الذي تسبب في سقوط المركبات أسفل منحدر.

ولا تزال أعمال الإنقاذ والمتابعة مستمرة.

وكانت وسائل إعلام صينية ذكرت في وقت سابق أن الانهيار حدث بعد عدة أيام من تعرض المنطقة لهطول أمطار غزيرة.

وقال شهود عيان لوسائل إعلام محلية إنهم سمعوا ضجيجا عاليا ورأوا حفرة بعرض عدة أمتار مفتوحة خلفهم بعد أن مروا بجزء من الطريق كان على وشك الانهيار. وفتح تحقيق للوقوف على سبب الحادث.

وعلى الرغم من أن قوانجدونج معتادة على هطول الأمطار الغزيرة ، إلا أنها كانت غزيرة بشكل غير عادي في الآونة الأخيرة. وزاد معدل المياه في العديد من المجاري المائية في منطقة دلتا نهر اللؤلؤ بشكل خطير. كما تم تسجيل فيضانات في البلدات والقرى الواقعة شمال وجنوب قوانجتشو.