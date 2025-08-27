باكستان وإيران تتعهدان بتوثيق التعاون لمكافحة الإرهاب

تعهدت باكستان وإيران بتوثيق التعاون لمكافحة الإرهاب وتعزيز الإجراءات الأمنية على طول حدوهما المشتركة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين رئيس أركان الجيش الباكستاني عاصم منير ورئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، ميجور جنرال عبدالرحيم موسوي، حسب بيان صادر عن السفارة الإيرانية في بيان، طبقا لما ذكرته صحيفة ذا نيوز الباكستانية اليوم الأربعاء.

وذكر رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية أن طهران مستعدة للعمل بشكل مشترك مع إسلام آباد للقضاء على الإرهاب وتأمين الحدود المشتركة.

وأعرب أيضا عن تضامنه مع الشعب الباكستاني المتضرر من الفيضانات، قائلا إن إيران "ستقدم بكل فخر أي مساعدة في حدود قدرتها للإخوة الأعزاء في باكستان".

وأشاد القائد الإيراني أيضا بدعم باكستان لطهران، خلال الصراع الأخير الذي استمر 12 يوما مع إسرائيل، مشيرا إلى أن الدولتين تتعاونان على العديد من المستويات.